Составлен рейтинг любимых советских детективов

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" опубликовал рейтинг любимых советских детективов, об этом сообщает ТАСС .

Рейтинг лучших 10 советских детективных картин составлен исходя из запросов зрителей. В опросе приняли участие около 3 тысяч человек.