Составлен рейтинг любимых советских детективов

Составлен рейтинг советских детективов
Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" опубликовал рейтинг любимых советских детективов, об этом сообщает ТАСС.
Рейтинг лучших 10 советских детективных картин составлен исходя из запросов зрителей. В опросе приняли участие около 3 тысяч человек.
В рейтинг вошли такие фильмы, как "Возвращение "Святого Луки" Анатолия Бобровского, "Противостояние" Семена Арановича, "Трактир на Пятницкой" Александра Файнциммера , "Рожденная революцией" Григория Кохана и "Ошибка резидента" Вениамина Дормана.
В топе на пятом месте расположились "10 негритят" Станислава Говорухина, на четвертом – "Петровка, 38" Бориса Григорьева. Тройку лидеров открыл фильм Аллы Суриковой "Ищите женщину". Второе место досталось популярному детективному циклу Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Лидерство зрители отдали пятисерийной ленте Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".
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