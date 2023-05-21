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Составлен рейтинг советских детективов

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" опубликовал рейтинг любимых советских детективов, об этом сообщает ТАСС.

Составлен рейтинг любимых советских детективов
© Кадр из фильма

Рейтинг лучших 10 советских детективных картин составлен исходя из запросов зрителей. В опросе приняли участие около 3 тысяч человек.

В рейтинг вошли такие фильмы, как "Возвращение "Святого Луки" Анатолия Бобровского, "Противостояние" Семена Арановича, "Трактир на Пятницкой" Александра Файнциммера , "Рожденная революцией" Григория Кохана и "Ошибка резидента" Вениамина Дормана.

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В топе на пятом месте расположились "10 негритят" Станислава Говорухина, на четвертом – "Петровка, 38" Бориса Григорьева. Тройку лидеров открыл фильм Аллы Суриковой "Ищите женщину". Второе место досталось популярному детективному циклу Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Лидерство зрители отдали пятисерийной ленте Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".

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