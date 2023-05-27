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Какие эпизоды вырезали из фильма "Чародеи": видео

31 декабря 1982 года на советские экраны вышел фильм "Чародеи" — новогодняя музыкально-комедийная картина в формате двухсерийной сказки.

Картину снял Константин Бромберг по сценарию братьев Стругацких, а роли исполнили известные актеры Александра Яковлева, Александр Абдулов, Валентин Гафт, Екатерина Васильева, Эммануил Витторган, Валерий Золотухин и другие.

Казалось бы, культовый фильм идеален и в нем не могло быть неудачных сцен, но на самом деле немало эпизодов из "Чародеев" пришлось вырезать. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.

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