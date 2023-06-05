Фильм "Переводчик" возглавил кинопрокат в выходные

Фильм Гая Ричи "Переводчик" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ за прошедшие выходные, собрав 77 миллионов рублей, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на кинопортал kinobusiness.com.

На втором месте по популярности среди зрителей в эти выходные расположился мультфильм "Человек-паук: Паутина вселенных". Его сборы по России и СНГ составили 57 миллионов рублей. На третьей строчке – "Непосредственно Каха: Другой фильм". Эта картина российского режиссера сделала кассу в 54 миллиона.

Напомним, что фильм "Переводчик", снятый режиссером таких картин, как "Джентльмены" и "Гнев человеческий", рассказывает о спецоперации американцев в Афганистане в марте 2018 года, во время которой местный переводчик Ахмед спасает жизнь сержанту армии США. Американец плохо помнит те события, однако решает помочь Ахмеду и его семье выбраться с территории Афганистана, где его повсюду ищут талибы.