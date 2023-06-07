$81.25-0.0886.95-0.08

Названы фильмы, вошедшие в программу кинофестиваля "Французские премьеры"

В следующий вторник в Москве откроется кинофестиваль "Французские премьеры". Проект "КАРО. Арт" рассказал "ТАСС", какие кинокартины вошли в его программу.

Названы фильмы, вошедшие в программу кинофестиваля "Французские премьеры"
© Кадр из фильма "Мое преступление"

Для начала вниманию зрителей предлагается новая комедия французского режиссера Франсуа Озона под названием "Мое преступление". Главная героиня – молодая красивая актриса, которую обвиняют в убийстве известного продюсера.

Далее по списку – фильм Себастьена Байли "Актриса" с Жюли Гайе в главной роли, документально-приключенческая ленту "В поисках снежного барса", который является обладателем премий "Сезар" и "Люмьер".

Крис Хемсворт объяснил неудачу фильма «Тор: Любовь и Гром»

Также в программе комедия "Круиз по джунглям: Тайна Вальверде", драма Валери Данзелли "Только ты и я", триллер Сильвена Деклу "Большие надежды" и экшен "Чужак" режиссера Ксавье Жанса.

Отдельного внимания заслуживает показ культовой криминальной драмы Леоса Каракса "Дурная кровь". В 1987-ом году на Берлинском кинофестивале картина получила премию Альфреда Бауэра за открытие новых путей в киноискусстве, премию Международной ассоциации артхаусных кинотеатров и номинацию на "Серебряного медведя". Роли главных персонажей исполнили Мишель Пикколи, Жюльет Бинош, Дени Лаван и Ганс Мейер.

Закроется кинофестиваль комедией Хьюго П. Томаса "Развод по-геймерски" с участием Ванессы Паради. В центре сюжета – два молодых афериста, планирующие отложить деньги на новую игровую приставку, притворившись смертельно больными.

Ранее британский режиссер и продюсер Кристофер Нолан рассказал об эксперименте со сценарием фильма "Оппенгеймер".

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители