Названы фильмы, вошедшие в программу кинофестиваля "Французские премьеры"

В следующий вторник в Москве откроется кинофестиваль "Французские премьеры". Проект "КАРО. Арт" рассказал "ТАСС", какие кинокартины вошли в его программу.

© Кадр из фильма "Мое преступление"

Для начала вниманию зрителей предлагается новая комедия французского режиссера Франсуа Озона под названием "Мое преступление". Главная героиня – молодая красивая актриса, которую обвиняют в убийстве известного продюсера.

Далее по списку – фильм Себастьена Байли "Актриса" с Жюли Гайе в главной роли, документально-приключенческая ленту "В поисках снежного барса", который является обладателем премий "Сезар" и "Люмьер".

Также в программе комедия "Круиз по джунглям: Тайна Вальверде", драма Валери Данзелли "Только ты и я", триллер Сильвена Деклу "Большие надежды" и экшен "Чужак" режиссера Ксавье Жанса.

Отдельного внимания заслуживает показ культовой криминальной драмы Леоса Каракса "Дурная кровь". В 1987-ом году на Берлинском кинофестивале картина получила премию Альфреда Бауэра за открытие новых путей в киноискусстве, премию Международной ассоциации артхаусных кинотеатров и номинацию на "Серебряного медведя". Роли главных персонажей исполнили Мишель Пикколи, Жюльет Бинош, Дени Лаван и Ганс Мейер.