Фильм "Переводчик" возглавил прокат в странах СНГ

Новый фильм Гая Ричи "Переводчик" стал лидером проката в странах СНГ. Об этом сообщает "МИР 24".

Лента вышла в российских кинотеатрах 1 июня. За прошедшие выходные она собрала почти 51 миллион рублей.

Действие фильма разворачивается в Афганистане. В нем рассказывается о переводчике Ахмеде, который спасает жизнь сержанту спецназа. Спустя время американец возвращается в Афганистан, чтобы найти и помочь своему спасителю сохранить жизнь. Главную роль в "Переводчике" исполнил Джейк Джилленхол.