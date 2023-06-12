Фильм "Переводчик" возглавил прокат в странах СНГ
Новый фильм Гая Ричи "Переводчик" стал лидером проката в странах СНГ. Об этом сообщает "МИР 24".
Лента вышла в российских кинотеатрах 1 июня. За прошедшие выходные она собрала почти 51 миллион рублей.
Действие фильма разворачивается в Афганистане. В нем рассказывается о переводчике Ахмеде, который спасает жизнь сержанту спецназа. Спустя время американец возвращается в Афганистан, чтобы найти и помочь своему спасителю сохранить жизнь. Главную роль в "Переводчике" исполнил Джейк Джилленхол.
На втором месте оказался фильм Клима Шипенко "Вызов". Картина собрала за выходные 30,5 миллиона рублей. Третье место занял американский мультфильм "Мармадюк".
Ранее стало известно, что "Человек-паук: Паутина вселенных" обошел по сборам первую часть.
Рамблер: главные новости