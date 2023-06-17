Билл Мюррей вновь вернулся в «Охотников за привидениями»

Актер вновь предстал в роли Питера Венкмана в четвертом фильме франшизы. Информацию подтвердил коллега Мюррея по съемочной площадке Дэн Эйкройд, сыгравший Рэя Стэнца, в интервью Metro.

Как сообщил собеседник издания, к своим ролям Уинстона Зеддмора и Джанин Мелинц вернутся Эрни Хадсон и Энни Поттс.

Эйкройд рассказал, что съемки фильма практически закончены, а это значит, что к своей работе скоро приступят мастера монтажа и компьютерной графики.

Актер признался, что очень рад возвращению «Охотников за привидениями» и отметил, что зрителей наверняка порадует сюжет новой картины, который будет весьма «душевным», но с «действительно страшными моментами».