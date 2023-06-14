Актер Педро Паскаль рассказал, почему не смотрел финал "The Last of Us"
Актер Педро Паскаль рассказал, что не смотрел финальный эпизод сериала "The Last of Us", в котором исполнил главную роль. Об этом пишет издание Variety.
По словам актера, съемки в сериале стали для него большим опытом. Паскаль посмотрел все эпизоды, но не смог досмотреть последний из-за большой привязанности к проекту. Он сравнил свои чувства с влюбленностью и сказал, что он уже не сможет пережить подобные эмоции, которые были во время старта сериала.
"Как парень, которому перевалило за 50, чувствую эту очень невинную, полусердитую, эмоциональную привязанность к опыту, который закончился...", - сказал актер.
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