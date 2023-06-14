По словам актера, съемки в сериале стали для него большим опытом. Паскаль посмотрел все эпизоды, но не смог досмотреть последний из-за большой привязанности к проекту. Он сравнил свои чувства с влюбленностью и сказал, что он уже не сможет пережить подобные эмоции, которые были во время старта сериала.