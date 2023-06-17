Назван лучший фильм Шанхайского международного кинофестиваля

Шанхайский международный кинофестиваль проводится с 1993 года. Ранее фестиваль проходил раз в два года, однако после 2001 года было принято решение о его ежегодном проведении. Мероприятие имеет аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров, а его гостями и членами жюри нередко становятся звезды мирового кинематографа.

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В этом году фестиваль стартовал 9 июня и продлится до 18 июня.

Стало известно, что в рамках мероприятия уже был назван лучший фильм, получивший главную награду Шанхайского кинофестиваля – "Золотой кубок". Победителем стал фильм японского режиссера Кадзуёси Кумакири "Йоко", об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, награду за победу в номинации "Лучшая женская роль" взяла и актриса Ринко Кикути, сыгравшая главную роль в этом фильме. Также фильм был отмечен "Золотым кубком" в номинации "Лучший сценарий".