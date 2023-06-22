Режиссер "Джона Уика" предложил ввести новую категорию на Оскаре

Чад Стахелски, режиссер франшизы "Джон Уик", и его команда обсуждают с членами киноакадемии новую категорию на премии Оскар. Речь идет о наградах за лучшие трюки.

© Кадр из фильма "Джон Уик"

По словам режиссера, утвердить новую категорию сложно: многие вопросы необходимо решить. Однако, говорит Стахелски, общение было продуктивным и позитивным.

Новая категория появится на премии не позже, чем через три или четыре года. Есть возможность, что награждать победителей в этой номинации будут уже на следующем Оскаре или через год-два.

Стахелски подчеркнул, что выбрать человека, который получит награду за лучший трюк, сложно: над каждым элементом работает команда. В числе номинантов и победителей могут быть как актеры, так и хореографы, и другие люди, создающие фильм.