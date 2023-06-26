Вуди Харрельсон появится в новой короткометражке о Карле III

Известный американский актер и продюсер Вуди Харрельсон исполнил главную роль в короткометражном фильме о короле Великобритании Карле III и экологических проблемах. В съемках картины также приняли участие Идрис Эльба, Оливия Колман и Гленн Клоуз. Об этом сообщает Deadline.

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Известно, что картина выйдет на YouTube-канале монарха. Фильм, кстати, и знаменует запуск личного блога под названием King's RE: TV. На своем канале король планирует освещать темы устойчивого решения кризиса климата и биоразнообразия.

В качестве режиссера короткометражного фильма выступил Анатоль Слоун, продюсера – Зои Эванс, менеджера по производству – Алана О'Нил. За музыку к картине отвечал Натан Кляйн.