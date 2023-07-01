«Пираты Карибского моря: На странных берегах» — четвертая часть серии фильмов «Пираты Карибского моря», выпущенная 20 мая 2011 года как продолжение фильма «На краю света» и его предшественников.

Эту часть франшизы зрители ждали с особенным нетерпением. Скорее всего, дело было в том, что компанию главному пирату Джеку Воробью составила обворожительная Пенелопа Крус. И ожидания были оправданы: зрители оказались в восторге!

Однако, кроме Пенелопы зрители были восхищены русалками, появившимися в картине. Красавицы были изображены как опасные и невероятно красивые, загадочные существа. Смотрите видео о том, как выбирались девушки на роли русалок в «Пиратах Карибского моря: На странных берегах».