Стэн Ли должен был сыграть в «Стражах Галактики 3»

Режиссер "Стражей Галактики 3" Джеймс Ганн поделился интересной информацией о фильме - в нем планировалось камео Стэна Ли. Стэн Ли, легендарная фигура в мире Marvel Comics, часто радовал фанатов своими появлениями в различных проектах.

© Кадр из фильма "Стражи Галактики 3"

К несчастью, Стэн Ли ушел из жизни в 2018 году, и он не смог сняться во многих последующих фильмах. Так же случилось и с "Стражами Галактики 3". Однако, Джеймс Ганн придумал персонажа по имени Лэмбшанк специально для Стэна Ли, который должен был озвучить его.

Ввиду возраста Стэна Ли его не пригласили на съемочную площадку, но планировалось, что он предоставит свои голосовые записи. Когда Ли ушел, Ганн решил оставить персонажа в фильме, озвучив его сам.