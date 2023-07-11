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Актер Стэн Ли должен был сыграть в «Стражах Галактики 3»

Режиссер "Стражей Галактики 3" Джеймс Ганн поделился интересной информацией о фильме - в нем планировалось камео Стэна Ли. Стэн Ли, легендарная фигура в мире Marvel Comics, часто радовал фанатов своими появлениями в различных проектах.

Стэн Ли должен был сыграть в «Стражах Галактики 3»
© Кадр из фильма "Стражи Галактики 3"

К несчастью, Стэн Ли ушел из жизни в 2018 году, и он не смог сняться во многих последующих фильмах. Так же случилось и с "Стражами Галактики 3". Однако, Джеймс Ганн придумал персонажа по имени Лэмбшанк специально для Стэна Ли, который должен был озвучить его.

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Ввиду возраста Стэна Ли его не пригласили на съемочную площадку, но планировалось, что он предоставит свои голосовые записи. Когда Ли ушел, Ганн решил оставить персонажа в фильме, озвучив его сам.

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