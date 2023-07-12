Загадочный и культовый фильм "Матрица" стал началом новой главы в жанре научной фантастики. Однако мало кто знает, что роль Нео изначально должен был сыграть Уилл Смит.

Уилл Смит, известный актер и звезда Голливуда, был первоначально приглашен братьями Вачовски для воплощения образа Нео.

Однако, судьба распорядилась иначе. Уилл Смит прочитал сценарий "Матрицы" и отказался от предложенной роли. Причина его отказа оказалась довольно неожиданной — актеру не понравился сценарий. В то время идея фильма была настолько новаторской и оригинальной, что многие актеры не могли понять, как все это будет воплощено на экране.

Вместо этого Смит снялся в фильме "Дикий, дикий Запад", который в последующих интервью назвал самой провальной работой в своей карьере.

Об этой истории рассказали на странице @Kino_infa.