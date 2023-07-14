Канадский режиссер Джеймс Кэмерон, известный своей работой над фильмом "Титаник", может снять экранизацию трагедии с батискафом "Титан". Об этом сообщает источник The Sun.

Предполагается, что это может стать основой для большого сериала на одной из популярных стриминговых платформ. Режиссеру будет предоставлено достаточно времени и средств для изучения этой трагедии. Продюсеры также выразили желание видеть Мэтта Деймона и Кумэйла Нанджиани в главных ролях.

Батискаф "Титан" потерял связь 18 июня после погружения к обломкам "Титаника" в Северной Атлантике. Поисково-спасательная операция началась 19 июня, но обломки батискафа были обнаружены только 22 июня. Экипаж считается погибшим.