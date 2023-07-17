Дэниэл Крэйг не будет сниматься в фильме «Супермен: Наследие»

Режиссер и продюсер Джеймс Ганн активно рассказывает фанатам о деталях фильма «Супермен: Наследие». Уже известно, что появится в картине в роли Кларка Кента и других героев.

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Однако пока не было известно, кто воплотит на экране образ злодея Лекса Лютора. По некоторым данным, его мог бы сыграть Билл Скарсгад, звезда картины "Оно". При этом ходили слухи, что на эту роль продюсеры пригласили Дэниэла Крэйга, известного всему миру как Джеймс Бонд.

В социальной сети Threads режиссер Джеймс Ганн опроверг эти слухи, заявив, что Крэйг в фильме не появится. На версию об участии Скарсгарда он при этом не ответил.

Фильм «Супермен: Наследие» станет дебютным проектом в новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Премьера картины запланирована на июль 2025 года.