Зритель нашел ошибку в фильме "Оппенгеймер"

Пользователь социальных сетей заметил историческую ошибку в новом фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Публикация появилась в Twitter.

Человек под ником @AndrewRCraig заметил, что в фильме, действие которого разворачивается в 1945 году, люди размахивают американскими флагами с 50 звездами, количество которых означает количество штатов в США.

Однако в действительности в то время на флаге было только 48 звезд. Аляска и Гавайи на тот момент еще не были штатами. 50 звезд на флаге стало только в августе 1959 года.

В другой сцене с флагами количество звезд было правильным.