В 2008 году весь мир говорил только обо одном — смогут ли Бэлла с Эдвардом пожениться, несмотря на то, что они из ранних миров.

Речь шла о романе Стефани Майер, который воплотился на экранах кинотеатров — 15 лет назад вышла первая часть киносаги "Сумерки".

Тогда в медиапространстве поднялась настоящая истерия — всем была интересна история любви очаровательной девушки и загадочного вампира в вечно туманном Форксе.

Конечно, особого внимания заслужили актеры, костюмы и саундтреки картины. Многих интересовало, как были сняты фантастические сцены, ставшие позже культовыми. Смотрите видео, как на самом деле снимали культовую картину.