Стала известна реакция иностранцев на российские мультфильмы
Генеральный продюсер группы компаний "Рики" Юлия Николаева рассказала о реакции зарубежных зрителей на российские мультфильмы "Смешарики", "Малышарики" и "Фиксики". Об этом пишет "Мослента".
Мультсериал "Смешарики" переведен на большое количество языков и показывается в 90 странах мира. По словам Николаевой. больше всего его любят в Китае — аудитория мультфильма там превысила 300 миллионов человек. Также его транслируют в Германии и США.
Однако среди иностранной публики менее популярны проекты, в которых поднимаются серьезные темы, поэтому у зрителей возникли вопросы к "Смешарикам". Мультфильмы "Малышарики" и "Фиксики" были восприняты зрителями за границей более тепло, отметила продюсер.
"Хочешь завоевать иностранную аудиторию, нужно четко понимать, с людьми какого возраста ты работаешь. Выходить за эти возрастные границы не стоит", — сказала Юлия Николаева.
Кроме того, она объяснила популярность современных мультфильмов среди взрослых людей. В последние годы мультипликация сильно развилась, в ней начали применять искусственный интеллект. Помимо этого, по мнению продюсера, большую роль в этом сыграла азиатская культура аниме.