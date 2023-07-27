Стала известна реакция иностранцев на российские мультфильмы

Генеральный продюсер группы компаний "Рики" Юлия Николаева рассказала о реакции зарубежных зрителей на российские мультфильмы "Смешарики", "Малышарики" и "Фиксики". Об этом пишет "Мослента".

© Кадр из мультфильма "Смешарики"

Мультсериал "Смешарики" переведен на большое количество языков и показывается в 90 странах мира. По словам Николаевой. больше всего его любят в Китае — аудитория мультфильма там превысила 300 миллионов человек. Также его транслируют в Германии и США.

Однако среди иностранной публики менее популярны проекты, в которых поднимаются серьезные темы, поэтому у зрителей возникли вопросы к "Смешарикам". Мультфильмы "Малышарики" и "Фиксики" были восприняты зрителями за границей более тепло, отметила продюсер.

"Хочешь завоевать иностранную аудиторию, нужно четко понимать, с людьми какого возраста ты работаешь. Выходить за эти возрастные границы не стоит", — сказала Юлия Николаева.