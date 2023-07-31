Киллер в юбке: лучшие фильмы про женщин-убийц

Кино часто захватывает образами наемных убийц. И большинство из них — мужчины. Однако сегодня мы видим все больше красивых и обаятельных девушек, которые играют роли беспощадных киллеров. "Рамблер" вспомнил несколько фильмов, где сильные и независимые женщины становятся убийцами.

© Кадр из фильма "Пороховой коктейль"

"Пороховой коктейль" (2021)

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Основной персонаж, Сэм, которую играет Карен Гиллан, — настоящая мастерица боя, владеет различными единоборствами и оружием, что делает ее непревзойденной в убийстве. И все это умение она унаследовала от своей матери, Лины Хиди, которая возвращается к своим профессиональным навыкам, чтобы помочь дочери.

В сюжете появляются три загадочные библиотекарши: Флоренс, сыгранная Мишель Йео, Анна Мэй, которую исполняет Анджела Бассетт, и Мадлен, воплощенная Карлой Гуджино. Но на самом деле эти женщины не простые библиотекари, а скрывают тайное убежище профессиональных киллеров.

"Агент Ева" (2020)

Кадр из фильма "Агент Ева"

Фильм предлагает захватывающий сюжет, полный неожиданных поворотов, где главная героиня (Джессика Честейн), несмотря на свою самостоятельность и опыт, сталкивается с ситуацией, которая может обернуться для нее смертельной опасностью. Ева - героиня киноленты, в отличие от героинь из "Порохового коктейля", привыкла действовать в одиночку.

Однако, после неудачной спецоперации, где она должна была убить клиента, все меняется, и она сама становится целью. За ней начинает охоту руководитель секретной организации Саймон (Колин Фаррелл).

"Конченая" (2018)

Вначале картины, главная героиня Энни, которую сыграла Марго Робби, принимает заказы в роли официантки. Она не занимается убийствами, однако, сильно стремится к тому, чтобы попробовать свои силы в этом опасном ремесле.

Чтобы испытать свои способности, она обращается к таинственному криминальному авторитету, который предлагает ей нестандартное испытание — убить опытного наемного убийцу. После этого разворачивается череда кровавых событий, в которых участвуют несколько мужчин. Однако роковая красавица Энни, меняя облики, с легкостью сталкивает их друг с другом.