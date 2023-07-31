Фильмы, которые помогут пережить увольнение

Остаться без работы – это нелегко. Но не следует опускать руки и унывать, потому что такой настрой ничего хорошего не принесет. Каждый поворот в жизни – это возможность подняться на новый уровень, искать новые горизонты и взгляды на мир. В новой подборке "Рамблера" собраны фильмы, которые станут полезным и вдохновляющим источником.

© Кадр из фильма "Сможете ли вы меня простить?"

"Сможете ли вы меня простить?" (2018)

Практически не снимают фильмы о том, как женщины теряют работу, хотя такие истории встречаются часто. Главная героиня, неудачливая писательница, страдающая творческим кризисом, оказывается без средств к существованию. Чтобы заработать деньги, она придумывает необычный способ — подделывать письма от известных личностей и продавать их букинистам или на рынке антиквариата. Сюжет основан на реальной истории Ли Израэль, а в роли необычной героини блеснет талантливая комедийная актриса Мелисса Маккарти.

"Тайм аут" (2001)

Эта картина рассказывает о Венсане, профессионале высочайшего уровня, который внезапно оказывается без работы. Вместо того чтобы сразу искать новое место трудоустройства, он решает взять перерыв и скрывается от всех, проводя дни на пустырях, размышляя о своей жизни. Всем он врет, говоря, что нашёл престижную должность в Женеве и зарабатывает большие деньги. Но с течением времени ложь становится всё сложнее и тяжелее, и он понимает, что настало время вернуться к реальности.

"Повар на колесах" (2014)

Однако, сам фильм не только о еде, но и о людях, работающих в сфере кулинарии. Они знакомы с ощущением однообразия и монотонности, как и многие офисные работники. Они понимают, что на своей работе уже не растут и не развиваются. Так и наш герой, Карл Каспер, прекрасно понимал это состояние. Однако, он смог вырваться из этой рутины с головой. Карл купил фудтрак и полностью посвятил себя кулинарному искусству как творческому процессу. И ему удалось преуспеть в этом, ведь несмотря на кризисы, всегда хочется вкусно поесть — особенно на улице.