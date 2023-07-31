Фильм был создан по мотивам повести Павла Бляхина «Красные дьяволята» и снят на Мосфильме. Сюждет рассказывал о приключениях четырех подростков в годы Гражданской войны в России.

На экраны картина вышла в 1967 году и быстро стала культовой. Однако не многие киноманы знают о проблемах в процессе производства картины. На самом деле, некоторые сцены «Неуловимых мстителей» пришлось вырезать. Смотрите видео, чтобы узнать, почему так происходило.