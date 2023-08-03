"Хороший фильм, добрый. С каждым просмотром все больше и больше нравится. Потому что это детство. Это сказка о любви, где добро побеждает зло. Это хорошая игра великолепных актеров";



"Великолепный фильм! Прекрасные актеры, чудесное время нашего счастливого детства! Как жаль, что все это прошло и прекрасная эпоха осталась только в кино. Помню этот волшебный новогодний вечер 31 декабря 1982 года. Можно сказать, что это и было абсолютное счастье!", — рассказывают зрители.