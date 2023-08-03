Как выбирали актеров, ставших звездами «Чародеев»: видео
Советская новогодняя двухсерийная киносказка в жанре музыкальной комедии режиссера Константина Бромберга.
Имена персонажей и место, научный институт, где изучают волшебство и магию, как и некоторые другие детали, взяты из повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Но фильм не считается экранизацией этой истории и на самом деле представляет с собой самостоятельную отдельную историю.
В результате получилась волшебная картина, ставшая культовой для многих поколений зрителей.
"Хороший фильм, добрый. С каждым просмотром все больше и больше нравится. Потому что это детство. Это сказка о любви, где добро побеждает зло. Это хорошая игра великолепных актеров";
"Великолепный фильм! Прекрасные актеры, чудесное время нашего счастливого детства! Как жаль, что все это прошло и прекрасная эпоха осталась только в кино. Помню этот волшебный новогодний вечер 31 декабря 1982 года. Можно сказать, что это и было абсолютное счастье!", — рассказывают зрители.
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