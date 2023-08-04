Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана рассказывает о жизни американского физика-теоретика Джулиуса Роберта Оппенгеймера, который стоял у истоков создания атомной бомбы.

Впервые за всю свою карьеру режиссер написал сценарий к фильму от первого лица. Такая форма повествования позволяет глубже погрузиться в психологию персонажа, его мысли, чувства, мотивы. Зритель как бы оказывается внутри сознания Оппенгеймера, видит мир таким, каким видел его ученый.

Кристофер Нолан снял картину в необычном для себя жанре — биографической драмы. Главную роль в фильме исполнил Киллиан Мёрфи. В ленте затрагиваются морально-этические вопросы о роли ученого и ответственности за сделанные им открытия.

Нолан посчитал, что рассказ от первого лица наиболее органичен для биографического фильма об ученом, жившем в непростое время и принимавшем судьбоносные решения.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Prostogaiz.