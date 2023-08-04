Сын Высоцкого высказался о фильме "Володя"
Сын знаменитого барда и актера Владимира Высоцкого - Никита Высоцкий - поделился мнением о фильме "Володя", который будет снят с помощью нейросети. Его слова приводит НСН.
По словам Никиты Высоцкого, актер Александр Шпакин, который сыграет главную роль, мало похож на Высоцкого, поэтому нужна такая технология, которая поможет "наложить" на лицо актера лицо самого Высоцкого. Как отметил Никита Высоцкий, раньше этого никто не делал в таком объеме. Как это будет сделано и насколько такой подход оправдан, можно будет сказать после выхода фильма.
Но в любом случае Никита Высоцкий создателям картины пожелал успеха.
Ранее стало известно о том, что нейросеть поможет воссоздать лицо Высоцкого в фильме "Володя".
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