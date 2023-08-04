Сын Высоцкого высказался о фильме "Володя"

По словам Никиты Высоцкого, актер Александр Шпакин, который сыграет главную роль, мало похож на Высоцкого, поэтому нужна такая технология, которая поможет "наложить" на лицо актера лицо самого Высоцкого. Как отметил Никита Высоцкий, раньше этого никто не делал в таком объеме. Как это будет сделано и насколько такой подход оправдан, можно будет сказать после выхода фильма.