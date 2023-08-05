Сценарий для сиквела "Грани Будущего" уже написан

Эмили Блант видела сценарий второй части фантастического боевика "Грань будущего" и ждет, когда наконец сможет принять участие в съемках. Об этом актриса рассказала в подкасте Happy Sad Confused.

© Кадр из фильма "Грань будущего"

По словам Эмили Блант, которая исполнила в "Грани Будущего" роль Риты Вратаски, сценарий сиквела уже готов. Однако актриса не знает, когда именно начнутся съемки. Видимо, съемочный процесс откладывается в том числе из-за занятости исполнителя главной роли Тома Круза в других проектах.

"Сколько Тому Крузу нужно "Миссий невыполнима"? Хватит! Он был прекрасен в роли трусливого героя. Я его обожала, он был лучшим", — поделилась Блант в выпуске подкаста.

Эмили также отметила, что она была рада принять участие в съемках "Грани будущего", во время которых получила жесткий, но полезный урок.