Актриса Анна Хилькевич поделилась подробностями возвращения серила "Универ". Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

По словам Хилькевич, она давно не читала такого хорошего сценария. Актриса заверила, что в сериале будут "классные" шутки и драматические поворотные линии, а ее героиня снова попадет в любовную западню.

Как поделилась звезда "Универа", у них уже было несколько съемочных дней, и она получает большое удовольствие от работы.

"Мне даже снятся по ночам съемки там, это удивительно… 13 лет. А любовь не заканчивается", - призналась актриса.

Исполнитель роли Кузи тоже остался в восторге от сценария и рассказал изданию NEWS.ru, что съемки проходят очень весело:

"Я в восторге, у нас суперпрофессиональная команда, прекрасный сценарий, я смешнее ничего не читал за последние 10 лет".

Над продолжением сериала работает режиссер Семен Литовчин, который отучился в Голливуде и окончил ВГИК.