Анна Хилькевич высказалась о продолжении "Универа"
Актриса Анна Хилькевич поделилась подробностями возвращения серила "Универ". Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
По словам Хилькевич, она давно не читала такого хорошего сценария. Актриса заверила, что в сериале будут "классные" шутки и драматические поворотные линии, а ее героиня снова попадет в любовную западню.
Как поделилась звезда "Универа", у них уже было несколько съемочных дней, и она получает большое удовольствие от работы.
"Мне даже снятся по ночам съемки там, это удивительно… 13 лет. А любовь не заканчивается", - призналась актриса.
В новом сезоне сериала вместе с Анной Хилькевич также снимаются Александр Мартынов, Арарат Кещян, Станислав Ярушин, Екатерина Молоховская и Виталий Гогунский.
Исполнитель роли Кузи тоже остался в восторге от сценария и рассказал изданию NEWS.ru, что съемки проходят очень весело:
"Я в восторге, у нас суперпрофессиональная команда, прекрасный сценарий, я смешнее ничего не читал за последние 10 лет".
Над продолжением сериала работает режиссер Семен Литовчин, который отучился в Голливуде и окончил ВГИК.
Ранее стало известно, что у сериала "Альф" появится продолжение.