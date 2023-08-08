Ридли Скотт заявил о сожалениях в отношении «Бегущего по лезвию 2049»

Режиссер Ридли Скотт заявил о сожалениях в отношении съемок фильма «Бегущий по лезвию 2049»
В 2014 году Ридли Скотт, известный режиссер таких культовых фильмов, как "Бегущий по лезвию", "Гладиатор" и многие другие, принял решение отказаться от возможности поставить фильм "Бегущий по лезвию 2049". Вместо этого он сосредоточился на работе над созданием фильма "Чужой: Завет", пишет Championat.com.
После премьеры в 2017 году фильма "Бегущий по лезвию 2049", который в итоге был поставлен режиссером Дени Вильневым, зрители оценили его как достойное продолжение оригинальной картины. Тем не менее, с тех пор Ридли Скотт выразил сожаление о том, что он не стал режиссером данного фильма, так как работа над "Чужой: Завет" оказалась для него одним из самых сложных проектов.
"Возможно, в тот момент мне стоило принять другое решение. Но я посчитал, что мои усилия должны быть направлены на создание фильма "Бегущий по лезвию 2049", — отметил режиссер.
Ранее мы писали о том, как ошибка режиссера отсрочила премьеру фильма на 40 лет.