Ридли Скотт заявил о сожалениях в отношении «Бегущего по лезвию 2049»

После премьеры в 2017 году фильма "Бегущий по лезвию 2049", который в итоге был поставлен режиссером Дени Вильневым, зрители оценили его как достойное продолжение оригинальной картины. Тем не менее, с тех пор Ридли Скотт выразил сожаление о том, что он не стал режиссером данного фильма, так как работа над "Чужой: Завет" оказалась для него одним из самых сложных проектов.