"Чрезвычайно хорош": Питер Джексон о хорроре "Два, три, демон, приди!"

Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон оставил отзыв о новом хорроре "Два, три, демон, приди!".

© Кадр из фильма "Два, три, демон, приди!"

По словам Джексона, это самый напряженный фильм ужасов из всех, что режиссер смотрел за последние годы. Он также добавил, что хоррор "чрезвычайно хорош".

Создателями картины выступили братья Дэнни и Майкл Филипп. В центре сюжета группа тинейджеров, которые решают устроить спиритический сеанс во время вечеринки. Миа пытается установить контакт с духом, который начал преследовать ее после смерти матери. Однако вскоре подростковая забава оборачивается настоящим кошмаром.

Премьера хоррора состоялась 10 августа.