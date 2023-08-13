Режиссер "Форсажа" рассказал о 12-й части фильма

Режиссер десятой части "Форсажа" Луи Терьер рассказал о 12-й части фильма. Об этом он сообщил в интервью порталу GamesRadar+.

© Кадр из фильма "Форсаж 10"

Терьера попросили прокомментировать слова Вина Дизеля о том, что финал франшизы разделят на три части. Сам режиссер постарался избежать ответа на этот вопрос, но зрители предположили, что пока что он сам не знает, будет ли 12-ая часть фильма.

Режиссер рассказал, что Вин Дизель при общении с прессой может сказать все, что угодно, чтобы не отвечать на вопрос. Он добавил, что актер не любит обсуждения предостящих частей "Форсажа".

Также Терьер отметил, что его команда уже вовсю работает над 11-й частью фильма. Премьера планируется на 2025 год. 18 мая 2023 года состоялась премьера "Форсаж 10".