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Появились первые кадры из прощального фильма Хаяо Миядзаки "Как поживаете?"

Впервые были представлены кадры из свежего мультфильма "Как поживаете?" от известного режиссера Хаяо Миядзаки. Их опубликовали в брошюре, которую выпустили на территории Японии.

Эта мультипликационная лента является завершающим полнометражным проектом Хаяо Миядзаки. Компания Ghibli, выпустившая анимацию, решила подойти к премьере с особым подходом, не раскрывая деталей сюжета, трейлеров или информации о актерском составе.

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В России также будет представлен мультфильм, однако точная дата выхода пока не объявлена. В Японии прокат начался 14 июля.

Картина "Как поживаете?" повествует о мальчике, потерявшем свою мать. Протагонист учится в школе, общается с друзьями и мечтает о будущем. В какой-то момент у него появляется шанс вернуть мать, но для этого необходимо отправиться в древнюю башню.

Ранее мы писали о том, что стала известна реакция иностранцев на российские мультфильмы.

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