Появились первые кадры из прощального фильма Хаяо Миядзаки "Как поживаете?"
Впервые были представлены кадры из свежего мультфильма "Как поживаете?" от известного режиссера Хаяо Миядзаки. Их опубликовали в брошюре, которую выпустили на территории Японии.
Эта мультипликационная лента является завершающим полнометражным проектом Хаяо Миядзаки. Компания Ghibli, выпустившая анимацию, решила подойти к премьере с особым подходом, не раскрывая деталей сюжета, трейлеров или информации о актерском составе.
В России также будет представлен мультфильм, однако точная дата выхода пока не объявлена. В Японии прокат начался 14 июля.
Картина "Как поживаете?" повествует о мальчике, потерявшем свою мать. Протагонист учится в школе, общается с друзьями и мечтает о будущем. В какой-то момент у него появляется шанс вернуть мать, но для этого необходимо отправиться в древнюю башню.
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