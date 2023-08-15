В России снимут сиквел советского мультфильма про мамонтенка

Российская кинокомпания Bazelevs, основанная Тимуром Бекмамбетовым, приступила к созданию продолжения известного советского мультфильма «Мама для мамонтенка». Об этом сообщается в материале портала РБК.

Ожидается, что новый анимационный фильм получит название «Возвращение мамонтенка» и будет иметь продолжительность около 1,5 часов. Для финансирования проекта студия намерена привлечь 385 миллионов рублей от Фонда кино.

Кинолента станет полнометражным 3D-мультфильмом в жанре семейной приключенческой комедии. Предполагаемый общий бюджет проекта составляет 550 миллионов рублей. Для создания мультфильма будет использован игровой движок Unreal Engine 5.2, который ранее применялся при производстве таких кинокассовых хитов, как части «Звездных войн», сериал «Мандалорец» и фильмы Marvel.