В Алжире запретили фильм "Барби" и сняли его с показа во всех кинотеатрах страны. Об этом сообщает AP News.

Отмечается, что все дистрибьюторы фильма в Алжире получили письмо от министерства культуры. В нем было уведомление о том, что картину нужно срочно убрать из проката. Почему было принято такое решение, неизвестно.

Отмечается, что "Барби" в Алжире нет в расписании сеансов уже с 16 августа. Ранее картину также запретили в Ливане и Кувейте из-за пропаганды ЛГБТ.