Назван самый успешный фильм ужасов в российском прокате в 2023 году

Самым кассовым фильмом ужасов в российском прокате за 2023 год стала картина "Два, три, демон, приди!".

По данным компании-прокатчика "Атмосфера кино", австралийскую киноленту братьев Дэнни и Майкла Филиппа показали в 1493 кинотеатрах России. За первый уикенд хоррор заработал 39,4 млн рублей. Вдобавок к этому, триллер пользуется успехом в Республике Беларусь и Казахстане.

В мировом прокате в первые дни после премьеры картина собрала 36,5 млн долларов.