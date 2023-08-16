"1917" – это военная драма, вышедшая на экраны в 2019 году.

Фильм повествует о событиях Первой мировой войны и посвящен двум молодым британским солдатам, которым поручено срочно доставить сообщение о предстоящей засаде немцев через вражескую территорию.

Создание фильма "1917" было очень амбициозным и технически сложным проектом. Режиссер Сэм Мендес решил снять фильм таким образом, чтобы он выглядел как один непрерывный длинный видеоряд.

Большая часть фильма снималась в естественных декорациях на натуре. Съемочная группа работала в окопах, лесах и полях Великобритании.

Фильм выглядит как один непрерывный длинный дубль, хотя на самом деле он состоит из нескольких склеенных вместе эпизодов. Чтобы скрыть места соединений разных дублей, создатели фильма использовали резкие переходы.

Также оператор старался выстраивать кадр так, чтобы актеры или предметы закрывали часть экрана при переходе от одного фрагмента к другому.

Благодаря этим приемам удалось добиться потрясающего эффекта непрерывного действия. В 2020 году фильм получил "Оскар" за лучшую операторскую работу.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Kinoinfa.