Сын режиссера оригинальной "Белоснежки" раскритиковал Disney

Сын режиссера-мультипликатора Дэвида Хэнда, работавшего над мультфильмом "Белоснежка и семь гномов", который вышел на экраны в 1937 году, назвал современную работу Disney оскорбительной. Его слова передает The Telegraph.

© Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"

По его словам многочисленные ремейки, которые теперь снимает студия, оскорбительны по отношению и к его отцу, и к самому Уолту Диснею. Мужчина убежден, что нельзя в корне менять первоначальную суть фильмов, создавая их ремейки.

«У новой версии совершенно другая концепция, с которой я совершенно не согласен. Знаю, что мой отец и Уолт тоже были бы не очень рады, — заявил сын мультипликатора. – Считаю, что это откровенно оскорбительно — то, что они сделали с некоторыми из классических фильмов. Нет никакого уважения».

Он также отметил, что те, кто критикует оригинал мультфильма, по-настоящему так и не поняли его задумку и смысл. Например, главная героиня ремейка, сыгравшая Белоснежку, как-то сказала, что в версии 1937 года многие вещи противоречат современным феминистским ценностям. Сын Хэнда абсолютно не согласен с такой позицией.

Напомним, что ремейк знаменитого мультфильма должен выйти на экраны весной 2024 года.