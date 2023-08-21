Последняя на сегодняшний день, седьмая часть франшизы "Трансформеров" собрала всего 437 миллионов долларов в мировом прокате по прошествии 2 месяцев после релиза. Это худший результат среди проектов серии, сообщает издание The Direct.

Действие фильма происходит в 1994 году. По сюжету сотрудница музея и бывший военный эксперт по электронике становятся участниками древнего конфликта представителей трех рас трансформеров.

Самым кассовым по-прежнему считается третья часть серии "Трансформеры 3: Темная сторона Луны", которая вышла 12 лет назад. На втором месте расположился четвертый фильм "Трансформеры: Эпоха истребления". А замыкает ТОП-3 вторая часть франшизы.