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Режиссер "Тони против всех" снимет фильм о Джоне Ленноне

Режиссер Крейг Гиллеспи, работавший над фильмами "Тоня против всех" и "Круэлла", снимет картину о лидере группы Beatles Джоне Ленноне. Об этом сообщает World of Reel.

Режиссер "Тони против всех" снимет фильм о Джоне Ленноне
© globallookpress.com

Как стало известно изданию, съемки идут уже несколько месяцев. Одним из консультантов фильма выступила вдова Джона Леннона Йоко Оно.

В байопике пойдет речь о жизни музыканта после его ухода из легендарной группы и начала сольной карьеры.

"Интимный портрет Леннона после Beatles", — так охарактеризовал фильм источник, сообщивший о съемках ленты.

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На данный момент создатели ищут актера, который исполнит главную роль. Согласно требованиям, он должен уметь играть на гитаре, петь и быть в возрасте от 30 до 40 лет.

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