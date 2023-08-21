Режиссер "Тони против всех" снимет фильм о Джоне Ленноне
Режиссер Крейг Гиллеспи, работавший над фильмами "Тоня против всех" и "Круэлла", снимет картину о лидере группы Beatles Джоне Ленноне. Об этом сообщает World of Reel.
Как стало известно изданию, съемки идут уже несколько месяцев. Одним из консультантов фильма выступила вдова Джона Леннона Йоко Оно.
В байопике пойдет речь о жизни музыканта после его ухода из легендарной группы и начала сольной карьеры.
"Интимный портрет Леннона после Beatles", — так охарактеризовал фильм источник, сообщивший о съемках ленты.
На данный момент создатели ищут актера, который исполнит главную роль. Согласно требованиям, он должен уметь играть на гитаре, петь и быть в возрасте от 30 до 40 лет.
Рамблер: главные новости