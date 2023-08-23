Фильм Мартина Скорсезе "Казино" 1995 года требовал больших затрат на производство. Общий бюджет картины составил 52 миллиона долларов, из которых целый миллион был потрачен на костюмы актеров.

Чтобы воссоздать стиль и атмосферу казино Лас-Вегаса 70-х годов, для каждого из 7000 актеров были сшиты по несколько костюмов. Стоимость каждого костюма начиналась от 150 долларов.

Такие траты были оправданы, ведь действие происходит в мире казино и мафии, где внешний вид играет не последнюю роль. Художник по костюмам Рита Райек создала для героя Роберта Де Ниро 70 разных образов, которые он менял перед каждой новой сценой.

Об этом рассказал в своем видео блогер @KinoInfa.