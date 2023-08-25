Фильм "Великий Гэтсби" был создан по мотивам знаменитого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который был опубликован в 1925 году.

Сюжет фильма разворачивается в Нью-Йорке 1920-х годов и рассказывает о молодом богатом человеке по имени Джей Гэтсби, который живет в своей вилле на берегу Лонг-Айленда. Гэтсби стремится вернуть себе любовь своей жизни – девушку по имени Дейзи Бьюкенен, которая теперь замужем за богатым и успешным Томом Бьюкененом.

Одной из главных особенностей фильма является его визуальная составляющая. Все декорации и костюмы в сценах продуманы до мелочей, чтобы передать зрителю атмосферу того времени.

Во время просмотра картины сложно не обратить внимание на украшения, которые постоянно появлялись на актерах в кадре.

Как оказалось, они были созданы специально для этого фильма. Художник по костюмам Кэтрин Мартин работала над созданием эскизов в течение двух лет. Многие украшения были воссозданы по архивам модного дома Tiffany.

Интересно, что все украшения, сделанные для фильма, были выполнены из драгоценных металлов с использованием бриллиантов и жемчуга.

Подробнее о том, как создавались украшения для фильма, рассказала в своем видео блогер @Smth_more.