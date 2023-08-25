Сиквел фильма "Непосредственно Каха" могут запретить к показу в России

Роскомнадзор принял меры по ограничению показа второй части фильма "Непосредственно Каха" на аудиовизуальных сервисах. Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в своем телеграмм-канале.

© Кадр из фильма "Непосредственно Каха!"

Депутат рассказала, что после большого количества поступивших жалоб на сцену с изнасилованием направила обращение в Министерство культуры РФ о проверки содержания фильма.

"Инициирована процедура отзыва прокатного удостоверения на фильм "Непосредственно Каха. Другой фильм" на право показа фильма в кинозале, проката фильма на материальном носителе, показа фильма другими техническими способами. Роскомнадзором в рамках установленной компетенции приняты меры по прекращению демонстрации фильма на аудиовизуальных сервисах", – говорится в ответе федеральной службы.

Не все сценарии и кинокартины должны выходить в прокат, обратила внимание Буцкая. Важно, чтобы подобные ситуации не повторялись, также отметила она.