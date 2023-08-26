Журналистка Собчак сообщила об отмене показов "Барби" в Москве
Журналистка Ксения Собчак в своем telegram-канале сообщила об отмене показов фильма "Барби" в Москве.
Популярную картину Греты Гервиг планировали показать в столице 9 сентября. Однако, по информации Собчак, зрителям придется отложить поход в кинотеатр:
"Пользователям, купившим билеты в «Мягкий кинотеатр», стали приходить СМС с информацией о снятии фильма с афиши. С чем это связано, сотрудники не знают. В «Киноквартале», где также планировали начать показывать «Барби» с 9 сентября, сообщили, что фильм все же выйдет на экраны в этом месяце, но когда именно — неизвестно", – рассказала Собчак.
Мировая премьера "Барби" состоялась 19 июля. За первый уикенд кинолента собрала $356 млн
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Алжире запретили фильм "Барби".