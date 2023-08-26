Собчак сообщила об отмене показов "Барби" в Москве

"Пользователям, купившим билеты в «Мягкий кинотеатр», стали приходить СМС с информацией о снятии фильма с афиши. С чем это связано, сотрудники не знают. В «Киноквартале», где также планировали начать показывать «Барби» с 9 сентября, сообщили, что фильм все же выйдет на экраны в этом месяце, но когда именно — неизвестно", – рассказала Собчак.