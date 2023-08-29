Фонд кино выступил против пиратских показов зарубежных фильмов
Фонд кино выступил против легализации показов зарубежного кино без согласия правообладателя. Об этом сообщает издание "Известия".
Организация ответила на предложение первого зампреда комитета Совфеда по экономической политике Алексея Синицына, по мнению которого, необходим временный механизм по официальному ввозу и прокату голливудских фильмов.
В документе, подписанном исполнительным директором Фонда кино Федором Сосновым, говорится о том, что пиратский показ иностранных фильмов "формирует дополнительные правовые и репутационные риски".
Кроме того, это повышает риск завоза в Россию контента, который противоречит сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Рамблер: главные новости