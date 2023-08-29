Фонд кино выступил против пиратских показов зарубежных фильмов

Фонд кино выступил против легализации показов зарубежного кино без согласия правообладателя. Об этом сообщает издание "Известия".

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Организация ответила на предложение первого зампреда комитета Совфеда по экономической политике Алексея Синицына, по мнению которого, необходим временный механизм по официальному ввозу и прокату голливудских фильмов.

В документе, подписанном исполнительным директором Фонда кино Федором Сосновым, говорится о том, что пиратский показ иностранных фильмов "формирует дополнительные правовые и репутационные риски".