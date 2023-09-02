Как фильм "Список Шиндлера" стал дипломной работой Спилберга: видео
Стивен Спилберг родился 18 декабря 1946 года в Цинциннати, штат Огайо, США. Он проявлял интерес к кинематографу еще в детстве и начал снимать любительские фильмы в возрасте 12 лет.
Стивен Спилберг бросил учебу в Калифорнийском университете в 1969 году ради карьеры в киноиндустрии. Несмотря на колоссальный успех и мировую известность, формально он так и не получил высшего образования.
Лишь в 2002 году, в возрасте 55 лет, Спилберг вернулся в свой университет, чтобы завершить обучение и получить диплом бакалавра изящных искусств.
В качестве выпускной квалификационной работы он представил свой фильм 1993 года "Список Шиндлера", который получил семь номинаций премии "Оскар".
Об этом рассказал в своем видео блогер @KinoInfa.
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