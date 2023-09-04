Сценарий для новой части "Пиратов Карибского моря" готов, однако съемки на данный момент не начались. Об этом в ходе интервью изданию Los Angeles Times рассказал американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Крейг Мейзин.

По словам Крейга, он совместно с Тедом Эллиотом разработал сценарий, в утверждении которого киностудией они оба сильно сомневались. Несмотря на это он был одобрен.

Правда, на сегодняшний день проект еще не находится активной фазе работы. Причиной этому послужила забастовка актеров в Голливуде.