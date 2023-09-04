Критики назвали "Убийцу" одним из лучших фильмов Финчера

Вчера на Венецианском международном кинофестивале состоялась премьера нового фильма культового режиссера Дэвида Финчера "Убийца". Критики уже выпустили первые обзоры на кинокартину: почти все они положительные.

© Кадр из тизера к фильму "Убийца"

Так, на платформе Metacritic фильм "заработал" 73 балла из 100. А на Rotten Tomatoes 90% журналистов оценили ленту положительно. Эти показатели – одни из лучших в карьере Финчера.

"Убийца" получает похвалы за напряженную атмосферу настоящего триллера, талантливую игру исполнителя главной роли Майкла Фассбендера и качественную режиссуру.

"Дэвид Финчер создал фильм, который раскрывает его режиссерские способности и артистизм.



Отлично снятый криминальный триллер, созданный командой профессионалов, столь же внимательных к деталям, как и сам режиссер", – так звучат некоторые отзывы.