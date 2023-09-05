"Тайна Коко" – это анимационный фильм от студии мультипликационной студии Pixar, который вышел на экраны в 2017 году.

Этот мультфильм мгновенно завоевал любовь зрителей по всему миру и стал одним из самых кассовых анимационных лент в истории кино.

Сюжет картины развивается вокруг семейных ценностей, любви к музыке и поиска своего предназначения в жизни.

Одним из ключевых персонажей мультфильма стала старая бабуля Мигеля, которая стала известна как Мама Коко.

После выхода мультфильма на экраны жители небольшого городка в Мексике заметили удивительное сходство экранного персонажа Мамы Коко со 100-летней жительницей Марией Салуд Рамирес Кабальеро из города Санта-Фе-де-ла-Лагуна.

Когда создатели мультфильма путешествовали по Мексике, чтобы глубже окунуться в культуру страны и, в частности, исследовать традицию Дня мертвых, они останавливались пожить в доме у Марии Кабальеро. Поэтому все родственники и соседи Марии уверены, что именно она стала прототипом бабули в "Тайне Коко", хотя киностудия официально не подтвердила эту информацию.

Мультфильм "Тайна Коко" в 2018 году получил премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм".

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.