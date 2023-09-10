Режиссер "Дэдпула 3" раскрыл новые детали киноленты

Режиссер "Дэдпула 3" Шон Леви раскрыл детали новой картины.

© Кадр из фильма "Дэдпул"

По словам Леви, будущий фильм будет весьма дерзким и порадует любителей "взрослого" контента.

Леви также отметил, что не хочет добавлять в картину слишком много компьютерной графики.

"Мы приложили все усилия, чтобы не снимать его в специальных павильонах с цифровым окружением… Нам хотелось получить нечто более приземлённое и реальное".

Сейчас съемки "Дэдпула 3" приостановлены из-за забастовки актеров. Премьера фильма запланирована на 3 мая 2024 года, но есть вероятность, что ее могут перенести.