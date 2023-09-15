Юрий Чернов озвучил сумму гонорара за съемки в "Иване Васильевиче"

В культовой кинокартине Чернов исполнил роль балалаечника, который играет на банкете, где пируют герои Юрия Яковлева и Леонида Куравлева. По словам артиста, этот опыт вызвал у него исключительно положительные эмоции.

"Пока я играл на балалайке, Куравлев и Яковлев отплясывали дубль за дублем, дубль за дублем. И каждый раз это было чуть по-разному. Огромное удовольствие было наблюдать за великими".

На тот момент Юрий Чернов закончил эстрадно-цирковое училище и был принят в филармонию, а его ставка составляла 7,50 рублей. Эту же сумму артист получил за один съемочный день в "Иване Васильевиче". Но, по его словам, он с радостью бы снялся в фильме и без вознаграждения.