Гильермо дель Торо начнет съемки «Доктора Франкенштейна» в 2024 году

По данным Production Weekly, режиссер Гильермо дель Торо планирует начать производство фильма «Доктор Франкенштейн» в феврале 2024 года. Конечно, это будет зависеть от того, удастся ли разрешить текущую забастовку SAG-AFTRA.

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После сотрудничества с Netflix для «Пиноккио» и «Кабинета редкостей» дель Торо снова будет работать с потоковым сервисом над своим давно ожидаемым проектом. В актерский состав войдут Оскар Айзек, Миа Гот и Эндрю Гарфилд.

Действие фильма происходит в Восточной Европе XIX века. В фильме рассказывается история доктора Преториуса, которому нужно выследить монстра Франкенштейна, который, как полагают, погиб в пожаре сорок лет назад, чтобы продолжить над ним эксперименты.

«Дело в том, что я мечтал снять фильм «Франкенштейн» с детства», — рассказал Дель Торо ComingSoon еще в 2008 году. Его мечта, возможно, скоро осуществится.

Известно, что в коллекции у Дель Торо есть много предметов изображающих Бориса Карлоффа в роли монстра, и он разрабатывает этот проект уже более десяти лет. Ближе всего он подошел к созданию фильма в 2018 году, но вскоре после этого Universal Pictures отказалась от всего проекта.

Последним фильмом Дель Торо стал «Пиноккио» 2022 года, который принес ему «Оскар» за лучший анимационный фильм. Его последним игровым проектом стал «Аллея кошмаров» 2021 года.