"Неудержимые 4" получили довольно низкие оценки критиков
Ностальгический боевик «Неудержимые 4» критиками был встречен прохладно. Об этом пишет Национальная служба новостей со ссылкой на портал «Канобу».
По данным издания, на портале Rotten Tomatoes только 15 процентов были положительными. В то же время первую часть посчитали успешной 41 процент критиков, вторую часть оценили 67 процентов, а вот третья показала результат достаточно низкий - 31 процент.
Есть предположение, что низкие оценки третьей части были связаны с тем, что на экране не было персонажей, роли которых исполнили Арнольд Шварценеггер и Брюс Уиллис. В третьей части им места не нашлось. А в четвертой части из актеров старого состава было еще меньше, зато было много новичков. Но "Неудержимых" полюбили именно за возможность увидеть всех любимых героев из классических боевиков 1980-1990-х годов.