"Неудержимые 4" получили довольно низкие оценки критиков

По данным издания, на портале Rotten Tomatoes только 15 процентов были положительными. В то же время первую часть посчитали успешной 41 процент критиков, вторую часть оценили 67 процентов, а вот третья показала результат достаточно низкий - 31 процент.

Есть предположение, что низкие оценки третьей части были связаны с тем, что на экране не было персонажей, роли которых исполнили Арнольд Шварценеггер и Брюс Уиллис. В третьей части им места не нашлось. А в четвертой части из актеров старого состава было еще меньше, зато было много новичков. Но "Неудержимых" полюбили именно за возможность увидеть всех любимых героев из классических боевиков 1980-1990-х годов.